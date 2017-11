Chuva de granizo traz prejuízo aos fumicultores do Saltinho do Canivete

Nesta semana tivemos alguns dias de calor com as temperaturas nos termômetros passando dos 30°C na região. Estamos, na estação da primavera, onda as chuvas acompanhadas de ventos e granizo são mais constantes.

E nesta quinta-feira (16) onde uma forte chuva de granizo com ventania atingiu a localidade do Saltinho do Canivete em Mafra trazendo prejuízo para os agricultores e fumicultores.

Em época de colheita os fulmicultores foram os mais prejudicados, e em algumas propriedades a perda foi quase na totalidade. Produtores de outras culturas também foram atingidos. As perdas financeiras estão sendo calculadas assim como as perdas na produção.

O contraste de uma massa de ar quente e seco sobre e a chegada de uma frente fria, favoreceu a ocorrência de pancadas de chuva com raios, rajadas fortes de vento e até mesmo a queda de granizo. Em algumas regiões a chuva foi forte e localizada num curto espaço de tempo, conventos acima 60m km/h e com queda de granizo.

Alguns municípios da região também foram atingidos, como a localidade de Casa de Pedra em Itaiópolis que também foi castigada com a chuva de granizo;

PREVISÃO DO TEMPO

Hoje, no início da manhã o tempo deve ficar instável com chuva e descarga elétrica em todas as regiões. No decorrer do dia, o tempo melhora gradativamente com aberturas de sol. Temperatura: máxima 21°C e mínima 17°C.

Amanhã e segunda-feira o sol de predominar com aumento de nuvens durante o dia.  Temperatura: máxima 24°C e mínima 15°C.

Na terça-feira o sol deve aparecer entre nuvens. No período da tarde e noite, pode ter pancadas isoladas de chuva. Temperatura: máxima 28°C e mínima 15°C. Porém há previsão de uma nova frente fria, onde as temperaturas poderão baixar repentinamente.