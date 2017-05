Cidadão mafrense poderá usar a tribuna da Câmara sem prévia inscrição

No último dia 08 foi aprovado na Câmara de Mafra o projeto nº 01/17 com emendas. Nele foi alterado o artigo 96 do regimento interno da Câmara de Mafra, em que fica permitido o uso da tribuna, sem prévia inscrição, de qualquer pessoa que se faça presente na sessão, desde que o assunto seja de relevante interesse público e após a deliberação do plenário.

A terceira aprovação foi projeto de lei nº 08/17 que dispõe sobre o programa “Abrace uma Praça”. O objetivo do projeto do executivo é poder criar uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada para a conservação, embelezamento, instrumentação, modernização e preservação dos espaços públicos municipais.