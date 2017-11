Cidasc certifica em Mafra um novo frigorífico para o programa Novilho Precoce

A entrega do certificado, com o Registro de Credenciamento no Programa Novilho Precoce de nº 15, aconteceu na sexta-feira, 3

Mais um estabelecimento está apto a abater o novilho precoce no estado. Trata-se do frigorífico JB Indústria e Comércio de Alimentos Mafra Ltda. (B’ovino Sul), localizado no bairro Fazenda do Potreiro em Mafra.

A entrega do certificado, com o Registro de Credenciamento no Programa Novilho Precoce de nº 15, aconteceu na sexta-feira, 3, nas dependências do estabelecimento.

Estiveram presentes na entrega do certificado dois dos sócios-proprietários, Adriano Novacki e Luiz Carlos de Souza, a médica veterinária e inspetora do frigorífico, Fernanda Vanise Tureck, e o gestor regional da Cidasc de Mafra, Fabiano Franco dos Santos, além dos demais funcionários do frigorífico.

O estabelecimento é novo no município e vem conquistando vários mercados regionais e estaduais, primando sempre pela qualidade na classificação das carcaças, garantindo assim a qualidade dos cortes.

A produção do novilho precoce não é apenas uma forma de melhorar a rentabilidade do produtor rural ou do estabelecimento. O abate precoce também traz grandes vantagens para a cadeia produtiva da carne e para a economia do país, pois aumenta a qualidade do produto final e facilita a entrada da carne brasileira no mercado externo.

O novilho precoce é abatido com idade máxima variando entre 30 e 36 meses e, com isso, melhora-se a qualidade da carne, aumentando a produtividade da empresa e do produtor rural, a capacidade do empreendimento e o giro de capital. O processo também autoriza a inclusão no programa estadual de incentivo fiscal ao novilho precoce, além de proporcionar, consequentemente, um aumento na remuneração do produto.

Em Santa Catarina existem 2170 produtores cadastrados para a produção de bovinos precoces e super precoces.