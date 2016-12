Cine Emacite pode ser reativado ainda este mês

O jornalismo do Click Riomafra está apurando todas as informações sobre o possível retorno das atividades no Cine Emacite, inclusive com o Banco Fibra, atual proprietária do imóvel. Na próxima semana estaremos publicando a matéria completa, para quem sabe divulgar o que seria um grande presente de Natal para toda a população de Riomafra e região: A confirmação e a data definida para a volta do Cine Emacite.

O fato é que tudo indica que teremos novamente um cinema ativo na cidade.

A rede paranaense Cineplus, que atua desde 2005 no mercado de exibição cinematográfica, já está realizando reparos no imóvel e, segundo divulgação realizada no site da empresa (www.cinemacineplus.com.br), passará a exibir filmes no Cine Emacite ainda neste mês de dezembro. De acordo com o anúncio, a projeção será digital e o número de lugares será de 717, mantendo o mesmo número de assentos disponíveis quando o cinema foi fechado. No anúncio também é citado o sistema 3D, que deverá ser implantado já em janeiro de 2017.

A data exata do início das atividades ainda não está definida, já que reparos necessários estão sendo realizados no imóvel, que está fechado desde 2013. Nossa equipe de jornalismo esteve no Cine Emacite na tarde desta sexta-feira e acompanhou os trabalhos de reparos no local. O ambiente e toda a parte técnica estão sendo preparados para as exibições dos filmes e utilização do espaço.

O público aguarda ansiosamente a confirmação da reabertura do Cine Emacite. Nas redes sociais a informação sobre a possível volta do cinema já rende compartilhamentos.