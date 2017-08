Cinema ao ar livre e roda de leitura serão realizados em Mafra

Cinema e literatura integram a programação cultural do Sesc em Mafra em agosto. No dia 24 (quinta-feira), às 19h, o Sesc em Mafra promove sessão de cinema ao ar livre, com entrada gratuita.

Para participar é só trazer seu lanche, sua cadeira de praia, seu puff ou almofada e se acomodar para apreciar um filme com sua família e amigos.

O filme em exibição é licenciado pelo Sesc em Santa Catarina.

Filme: “Eles Vivem”: De John Carpenter. Com Roddy Piper, Keith David e Meg Foster. Operário descobre um par de óculos que o permite ver que alienígenas dominaram a Terra, controlando os humanos através de propagandas subliminares. Com ácido comentário social, este cult de Carpenter é um dos filmes essenciais dos anos 80.

Ficção / Legendado / 94min

Não recomendado para menores de 14 anos

Já no dia 29 (terça-feira), às 19h, acontece a Roda de leitura, com o tema “Conto”. Contará com a presença da escritora Marli Uhlmann Portes, com entrada gratuita.

A Roda de Leitura visa ampliar o repertório literário dos participantes; buscar novas maneiras de interagir com o livro de maneira prazerosa, reconhecendo-o como fonte de múltiplas informações e entretenimento; compartilhar experiências leitoras; confrontar interpretações e estabelecer relações com outros textos, além de explorar e conhecer o acervo literário da Biblioteca do Sesc. Classificação livre.

Endereço: Sesc em Mafra, Rua São João Maria, 520 – Vila Ferroviária.

Contato: (47) 3642-5747 ou evaldo.9059@sesc-sc.com.br