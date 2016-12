Cineplus Emacite sediará a posse dos eleitos em Mafra

Solenidade acontecerá no dia 1º de janeiro, com início às 18h

A Câmara Municipal de Mafra realizará no dia 1º de janeiro de 2017 a posse dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito eleitos para o exercício das funções nos próximos quatro anos. A solenidade será aberta à população, e acontecerá no Cineplus Emacite, com início às 18h.

Quem presidirá o ato será o candidato a vereador que recebeu o maior número de votos na eleição, José Marcos Witt. Na mesma ocasião, após a posse dos eleitos, será realizada a eleição da mesa diretora que ficará à frente do legislativo municipal durante o ano de 2017. Encerradas as eleições, o presidente da sessão solene declarará eleita a chapa vencedora, onde apenas uma se inscreveu, sendo que os vereadores eleitos assumem os cargos automaticamente.