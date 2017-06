Circo Social realiza apresentação no CEIM Vila Olsen, no bairro Amola Flecha

O Circo Social vem realizando constantes ações no âmbito cultural, bem como atividades esportivas, educacionais e sociais, colocando em prática o objetivo do projeto, que é colaborar para o desenvolvimento social e humano através de ações beneficentes.

Na tarde do dia 26 de maio, os voluntários do projeto realizaram uma apresentação no Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Vila Olsen, situado no bairro Amola Flecha, em Mafra. As crianças puderam assistir ao encantador show infantil que conta com a presença de diversas personagens, como Shrek, Princesa Fiona, Gato de Botas, Galinha Pintadinha, Galo Carijó, Minions, Bob Esponja, Patrick e Zorro.

O CEIM Vila Olsen atende aproximadamente 80 crianças. Pais dos alunos também compareceram no local para prestigiar a apresentação. O show infantil é realizado de forma voluntária pelo Circo Social em creches e escolas com o objetivo de alegrar as crianças e também os adultos envolvidos, além de arrecadar alimentos que são doados posteriormente – dentro das ações sociais do Circo Social – para famílias carentes cadastradas no projeto ou indicadas pelo público.

Clique aqui e veja todas as fotos da ação.

Acesse o site e acompanhe todas as ações: www.circosocial.org