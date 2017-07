Circo Social realiza pedágio beneficente em prol da manutenção de seus programas sociais

Ocorre durante esta sexta-feira e sábado, um pedágio beneficente para a manutenção dos serviços e compra da estrutura do Projeto Circo Social, que atende as cidades de Rio Negro e Mafra com vários programas sociais nas áreas da cultura, esporte, ação social, educação e saúde. Os voluntários do projeto estarão presentes no “semáforo do Bradesco” das 14 às 18 horas nesta sexta-feira, bem como das 08 às 12 horas no sábado.

O pedágio beneficente faz parte do planejamento financeiro do Circo Social para arrecadação de recursos. De acordo o responsável pelo evento, Cleiton Lisboa, a ação é de extrema importância para que seja possível dar continuidade aos serviços oferecidos. “No nosso dia a dia enfrentamos dezenas de situações em que são necessárias nossas intervenções de apoio financeiro, seja no pagamento de logística das atividades desenvolvidas, bem como na compra da estrutura para ampliação dos programas sociais. Além disso, é claro, temos nossos custos básicos de manutenção”, comenta.

Para os motoristas e pedestres que passarem por algum ponto do pedágio, Cleiton deixa o convite especial: “Peço para que contribuam da forma que puderem. Cada moeda faz uma grande diferença para o resultado e traz um sentimento de dever cumprido também para quem ajuda. Mais uma vez contamos com a solidariedade da comunidade e sabemos que seremos apoiados”, completa.