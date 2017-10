Na última sexta-feira (27), o Circo Social realizou apresentações no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em Mafra.

As crianças atendidas no local e de creches próximas se divertiram com as brincadeiras feitas pelos palhaços, além de se encantaram com as apresentações das diversas personagens infantis.

Acesse e conheça o Circo Social: www.circosocial.org

Acompanhe também no Facebook: www.facebook.com/projetocircosocial