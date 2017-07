O circo chegou! Estreia nesta sexta-feira o Super The Magic Circus. Luxuosamente instalado na Rua Pereira Oliveira (fundos do Hotel Susin), em Mafra.

Compareça com a sua família e curta grandes atrações com artistas nacionais e internacionais. Confira o incrível Globo da Morte que se divide em duas partes. Ele é o único no Brasil. Veja também o gorila King Kong com 9 metros de altura, entre outras grandes atrações.

HORÁRIOS:

De quarta a sexta-feira: 20h30

Sábado e domingo: 16h, 18h e 20h30