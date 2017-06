Colabore com a Campanha do Agasalho Sesc

Compartilhar no Facebook

O Sesc Santa Catarina realiza a Campanha do Agasalho com o objetivo de arrecadar agasalhos, cobertores e calçados em bom estado, que serão destinados para instituições sociais e comunidades de baixa renda que forem identificadas com estas necessidades.

Durante o período da campanha, serão desenvolvidas ações socioeducativas para a conscientização sobre a temática da doação e da cooperação, como palestras e oficinas.

O que doar: Roupas de inverno, calçados, cobertores, mantas, cachecóis, meias, gorros, luvas, em boas condições de uso.

Pontos de arrecadações:Â

– Sesc Mafra,

– Escola de Ensino Básico Professor Mário de Oliveira Goeldner,

РSupermercado Bel̩m, Supermercado Avante,

– 11ª Brigada de Infantaria Blindada