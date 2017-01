Colabore com a campanha “Material Escolar para Todos”

Com o objetivo de arrecadar materiais escolares para o ano letivo de crianças e jovens de baixa renda, o Sesc em Santa Catarina realiza a campanha “Material Escolar para Todos”. A mobilização acontece nas Unidades do Sesc no Estado, até 24 de fevereiro, onde estão disponíveis caixas para a coleta. Empresas do comércio, livrarias e papelarias parceiras também são pontos de arrecadação, e os clientes poderão adquirir o material para a doação no ato da compra. (consultar a Unidade para obter a lista de parceiros).

Podem ser doados cadernos, lápis, canetas, borrachas, cadernetas, estojos, papel ofício, mochilas, giz de cera, tinta guache, entre outros, novos ou usados, mas em boas condições de uso. O material arrecadado será doado para instituições e escolas de comunidades localizadas no entorno das Unidades à medida que for recebido. “Visamos incentivar o espírito de solidariedade de toda sociedade, que através de um pequeno gesto, será parte do processo de aprendizagem de inúmeras crianças e adolescentes que buscam um futuro ainda melhor”, declara Eduardo Makowiecki Júnior, Diretor de Programação Social do Sesc/SC.

Pontos de coleta de doações em Mafra:

– Supermercado Belém – Rua Felipe Schmidt, 1301 – Centro

– Papelaria Fename – Rua Felipe Schmidt, 229 – Centro II Alto de Mafra

– Centro de Convivência do Idoso de Mafra – Rua Tupinambás, s/n

– Sesc Mafra – Rua São João Maria, 520, Vila Ferroviária