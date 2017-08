Colegiado de Educação da Amplanorte avalia Escola da Terra

Na última quinta-feira (10), o colegiado de educação da Amplanorte, o qual envolve secretários de educação dos dez municípios, se reuniu em Porto União para, entre outros assuntos, avaliar a capacitação Jornada Pedagógica Escola da Terra, a qual teve duração de seis meses e qualificou mais de 800 professores da educação básica municipal.

Esta capacitação, realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC a pedido da Amplanorte teve um investimento, através do MEC, de mais de R$600 mil. A economia das prefeituras com uma capacitação neste formato foi de 97%.

Na avaliação dos secretários, a Jornada foi muito produtiva, pois os professores se envolveram, viraram novamente pesquisadores e muito foi construído, com entrevistas, envolvimento com as histórias de vida dos alunos e da comunidade escolar, vivência e a descoberta das dificuldades que os alunos enfrentam no seu dia a dia, seja para chegar à escola, seja para estudar, ou para entender o conteúdo.

Na reunião, o Seminário de Educação Infantil, realizado em parceria com a UnC no mês de julho foi também avaliado como positivo e muito aproveitado pelos participantes.

A coordenação, que vai permanecer por um ano à frente do colegiado, foi eleita e ficou constituída da seguinte forma: Coordenadora: Estela Bergamini Machado, secretária de Mafra; Vice-coordenador: Osmar Olescovicz, Canoinhas; 1ª Secretária: Solange Steffen, Itaiópolis e 2ª Secretária: Maria Cristina Gelinski, de Bela Vista do Toldo.