Colégio Excelência faz noite de homenagens aos alunos destaques

“O Colégio Excelência (Mafra), tem como objetivo não apenas preparar jovens para enfrentar os mais concorridos vestibulares do país, mas incentivar a participação de seus alunos no pensamento dos novos paradigmas, para que as novas gerações se engajem cotidianamente em causas sociais, ambientais e culturais, na busca de soluções para enfrentar os desafios do presente e do futuro”. Assim, na noite da última quinta (14), foi mais um dia de homenagens e confraternização na instituição. A direção do Excelência reuniu alunos e professores para destacar os jovens que em 2017, se sobressaíram. Eles foram destaques sociais, culturais e esportivos, representando o colégio a nível nacional e receberam honrosamente, seus certificados de Menção Honrosa. Na ocasião também o veterano professor de geografia, Ricardo Corrêa realizou o lançamento de seu book fotográfico em homenagem a Mafra, produzido em pareceria com professores e alunos do colégio.

Cerimonial de Entrega de Menção Honrosa aos alunos destaques 2017 e lançamento do Livro “Mafra 100 Anos” – do Subjetivo ao Objetivo; do Local ao Global.

Coube ao diretor do Colégio, professor Augustinho Wibbelt representando a Sociedade Educacional Excelência, receber das mãos do professor Ricardo Correa o livro Mafra 100 Anos – do Subjetivo ao Objetivo; do Local ao Global.

A entrega dos certificados de Menção Honrosa e premiação aos alunos que se destacaram em alguma área do conhecimento, no ano letivo de 2017, foram entregues pelo corpo docente do Colégio Excelência: professor Augustinho Wibbelt, (sócio e diretor do Colégio Excelência); Alexandre Oliveira Duarte, (sócio e coordenador do ensino médio); Mônica Wibbelt, orientadora pedagógica do ensino médio; Elaine Francine Carvalho Lourenço Gomes, coordenadora do ensino fundamental II; Sheila Santos, coordenadora do ensino fundamental I; Maria Alice Mendes Hacke, sócia-administradora do Colégio Excelência; Ricardo Correa, sócio e professor do Colégio Excelência.