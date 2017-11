Colégio Referência Mundo Mágico é homenageado na Câmara de Vereadores de Mafra

O Colégio Referência Mundo Mágico foi homenageado na última terça-feira 21, na Câmara de Vereadores de Mafra. Os vereadores concederam uma moção de aplausos pelo o espetáculo em homenagem ao centenário mafrense na 19º Noite Cultura da instituição.

Segundo os vereadores, a escola de Rio Negro demonstrou conhecimento, amor e respeito pelo centenário da cidade-irmã. Assim, emocionando a todos que assistiram ao espetáculo. A escola é dirigida por Ideraldo Ribeiro, Marinês Schafascheck Ribeiro, Onilson Kornaski e Elenita Schafaschek Kornaski.

Durante a entrega da homenagem, Ideraldo agradeceu em nome da instituição. O educador destacou que o espetáculo coloca em evidência o amor que o colégio como um todo tem por Mafra. Além disso, Ideraldo enalteceu os professores do colégio que foram os realizadores da noite cultural com competência e esforço. Segundo Ideraldo, o resultado da 19º Noite Cultural é o comprometimento do Colégio Referência Mundo Mágico com a educação por meio dos seus professores, funcionários, alunos e pais.

O colégio foi fundado em 22 de maio de 1997 com o início pedagógico em 1998 para turmas de educação infantil. Com o desenvolvimento da instituição, desde 2013, as séries finais, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, foram ofertadas. Atualmente, a instituição conta com 220 alunos.