Coleta seletiva no interior de Mafra atenderá mais localidades a partir de fevereiro

A coleta seletiva foi ampliada para mais localidades do interior e sendo assim, a prefeitura de Mafra por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano divulga o novo calendário para o próximo ano (2018), que será feito uma vez ao mês, com início em janeiro. Para a realização da coleta, o interior foi dividido em seis setores: o primeiro compreende as localidades de Avencal do Meio, Vila Peschel e Tingui. O segundo setor abrange Bela Vista do Sul, Pedra Fina e Augusta Vitória. O terceiro a Vila Ruthes. O quarto ficou com Bituvinha, Rio Preto, Rio da Areia, Bituva Papuã e São Roque. O quinto Butiá dos Taborda, Campina Konkel e São Lourenço e o sexto setor com Engenho do Meio, Saltinho do Canivete e Colônia Nova.

Segundo a Secretaria, as localidades que ainda não foram contempladas com a coleta seletiva, devem levar seus recicláveis até a localidade mais próxima da sua, respeitando os dias da coleta seletiva. Vale lembrar que os calendários e o mapa serão entregues aos moradores das localidades do interior.

Os calendários e o mapa estão disponíveis para download no site da prefeitura de Mafra.

Produtos Recicláveis

РVidro: potes de alimentos (azeitonas, milho, requeij̣o, etc.), garrafas, frascos de medicamentos, vidro.

РPapel: jornais, revistas, folhetos, caixas de papeḷo, embalagens de papel, caixas de leite.

– Metal: latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, tubos de pasta, cobre, alumínio.

– Plástico: potes de plástico, garrafas PET, sacos plásticos, embalagens e sacolas de supermercado.

Obs.: A coleta seletiva não recolhe embalagens vazias de agrotóxicos. O descarte deste tipo de material é regido pela Lei Federal 9.974/2000 e Decreto 4.074/2002.