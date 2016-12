Com o Natal do Menino Jesus, nasce também um sonho: A Orquestra de Câmara Santa Cecília

O dia 24 de dezembro foi escolhido para marcar a fundação e estréia oficial da Orquestra de Câmara Santa Cecília (“OCSC”). A estréia aconteceu com uma belíssima celebração de natal na Paróquia N. Sra. das Graças na noite do dia 24 de dezembro, e na Paróquia Matriz São José em Mafra, no dia 25 de dezembro. A data foi inspirada pelo genuíno sentido do Natal, a chegada do Salvador do mundo. Formada atualmente por 15 músicos, a orquestra é fruto de um projeto social formado por alunos, professores, músicos convidados e profissionais da área de música. O projeto acolhe crianças, jovens e adultos que desejam aprender a arte da música teórica e prática, seja através de instrumentos musicais ou do canto-coral.

Missão

A missão desse projeto é dar aulas de música, com aprendizagem da técnica, conhecimento técnico e prática. Segundo os membros da orquestra o objetivo final é a educação, visualizando, inclusive, oportunidades de vida profissional aos nossos jovens como futuros instrumentistas, professores etc. Além da inclusão na música e a formação cultural, as aulas têm como objetivo a inserção dos alunos na orquestra.

Marcela Kleinmayer de 14 anos, é aluna de violino há 1 ano, estuda na Escola de Educação Básica Santo Antonio – Mafra SC, e conta sua experiência em participar do projeto: “tocar violino não é simplesmente pegar o instrumento e produzir som, é sentir como se você estivesse a navegar pelo mar onde só existem coisas boas e encantadoras. É mais ou menos assim que eu me sinto quando estou tocando. Eu agradeço a Deus por ter colocado esse dom não somente em mim, mas em todos da Orquestra de Câmara Santa Cecília, porque sem eles é como se perdesse um pouco do encanto, pois quando todos estão juntos é simplesmente incrível. Isso se tornou essencial na minha vida”, destaca a aluna Marcela.

Para a mãe de Marcela, Mery Helen Kleinmayer, professora na EEB Santo Antonio, o sentimento nessa estréia é de gratidão: Poder sentir verdadeiramente o amor de Deus nesse Natal através das lindas melodias: “sentir, deixar fluir, receber o Espírito Santo e ser generoso em dividir com os outros é dom divino sem dúvida. Dizer que estou orgulhosa ainda seria muito pouco, então agradeço… reconhecendo que a luz que brilha dentro do coração de cada músico da Orquestra de Câmara Santa Cecília, fez com que nesse Natal o Menino Jesus não estivesse apenas no presépio, mas dentro de cada pessoa que pode ouvir o amor de Deus sendo tocado em lindas melodias. Parabéns!”, destaca a mãe da Marcela.

Responsabilidade Social

O projeto atualmente é coordenado pelo professor Edson Luiz, (UFRGS) e o professor Evandro Rodrigues (PUCPR), competindo aos mesmos os arranjos, trabalho docente e agenda. “Toda vocação deve merece ser incentivada, cuidada e mantida. E é isso que acontece, e precisa continuar, nesse Projeto de Educação Musical: vidas sendo transformadas por meio da música“, destaca o coordenador e professor do projeto, Edson Luiz. “Em 2017, esperamos aspirar sonhos ainda maiores com o apoio das pessoas de boa vontade, que acreditam no poder da Educação e a importância da Cultura no processo de aprendizagem e formação do cidadão“.

Saiba como participar do projeto e da Orquestra de Câmara Santa Cecília, entrando em contato conosco: