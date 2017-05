Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes será enfatizado em Mafra nesta quinta-feira (18)

O Município de Mafra novamente se mobiliza para combater o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Neste ano, no dia 18 de maio, será feito trabalho de conscientização através da distribuição de panfletos na Praça Lauro Muller e na BR 116, junto ao Posto Fiscal. Também será apresentado teatro educativo com a peça “Vem Ver Maria”, nas EMEF Campo da Lança e EMEF São Lourenço. Elas receberão palestras a cerca do tema da campanha, que será organizada pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Em Mafra o CREAS registrou no primeiro quadrimestre deste ano o encaminhamento de 22 crianças e adolescentes, vítimas de algum tipo de violência. Para atendimento dessas ocorrências conta com uma equipe de profissionais composta por 2 Psicólogas, 1 Assistente Social, 1 Coordenadora, 1 Motorista, 1 Auxiliar de serviços gerais e 2 Estagiárias. O CREAS fica localizado na Rua Tupinambás, nº 100, com atendimentos de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

NO BRASIL

Apenas no ano de 2014 foram registradas 24.575 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Desses casos, 19.165 foram de abuso e 5.410 de exploração sexual infantil. Dados como esses, divulgados pelo Disque Direitos Humanos, evidenciam como é importante combater essa realidade. E maio é o mês dessa luta.

POR QUE 18 DE MAIO?

Neste dia, em 1973, uma menina de 8 anos, de Vitória (ES), foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada. Seu corpo apareceu seis dias depois, carbonizado e os seus agressores nunca foram punidos. Com a repercussão do caso, e forte mobilização do movimento em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Desde então, esse se tornou o dia para que a população brasileira se una e se manifeste contra esse tipo de violência.

DENUNCIE. DISQUE 100

Para proteção das crianças e adolescentes em situação de risco, além da prevenção, é preciso que os casos sejam denunciados. Portanto, em qualquer suspeita de caso de violência sexual infantil, o cidadão deve procurar o conselho tutelar, as delegacias especializadas, as polícias militar, federal ou rodoviária e/ou ligue para o Disque Denúncia Nacional, de número 100.