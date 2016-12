Comitê Canoinhas e afluentes do rio Negro realiza última assembleia do ano

Na segunda-feira (12) foi realizada na sede do Cetrecan EPAGRI, em Canoinhas, a última assembleia do ano do Comitê de bacias do rio Canoinhas e afluentes do rio Negro.

Entre os temas tratados estavam alteração do regimento interno para adequação a novas normas da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e a novos programas que entram em vigor m 2017 como o Procomitê – programa de incentivo para comitês de bacias, da Agência Nacional de Águas – ANA. Os indicadores e metas do Programa estão agregados em quatro componentes: funcionamento dos CBHs; capacitação; comunicação; e implementação dos instrumentos de gestão.

A eleição da diretoria para os próximos dois anos também esteve em pauta e ficou definido que será realizada uma Assembleia para este fim em junho de 2017, quando termina o prazo da gestão atual.

Em março haverá Assembleia Ordinária, na qual serão empossados os novos membros, como a Amplanorte, que passará a ter direito a voto e a participar da diretoria.

Na reunião também foram debatidos temas como escolha de entidade executiva, carta ao estado pedindo celeridade no processo de chamada pública para que os trabalhos do comitê não parem, ações do comitê, entre outros.