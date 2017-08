Comitê Rio Canoinhas e Afluentes Catarinenses do Rio Negro realiza encontro sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos

No dia 29 de agosto a Amplanorte será sede de um encontro entre sociedade civil, lideranças políticas e usuários de água para apresentação dos resultados do Plano Estadual de Recursos Hídricos. O evento será realizado pelo Comitê Rio Canoinhas e Afluentes Catarinenses do Rio Negro, às nove horas. Todos estão convidados a participar.

Um dos coordenadores, o engenheiro sanitarista Vinicius Ragghianti vai falar sobre a construção do Plano, que visa garantir o uso racional e a conservação dos recursos hídricos catarinenses. A execução do Plano (PERH/SC) foi contratada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), com recursos garantidos pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA).

A SDS enfatiza que a falta ou dificuldade de acesso à água tem sido uma realidade. Em Santa Catarina, apesar de uma oferta natural de água abundante na grande maioria das bacias hidrográficas do Estado, a disponibilidade, se comparada com a demanda por água, tanto na qualidade como na quantidade, já apresenta sinais de comprometimento em algumas regiões. Esse comprometimento ocorre, principalmente, devido ao crescimento acelerado das aglomerações urbanas e das atividades econômicas (indústria, agropecuária, geração de energia, lazer, entre outros).

O PERH/SC define um cenário futuro desejado para os recursos hídricos catarinenses, estabelecendo as prioridades de ações que venham a orientar a implementação do gerenciamento dos recursos hídricos, estabelecendo as condicionantes essenciais para o uso racional, ecológico e econômico da água. Este é um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, previstos na Lei Estadual nº 9.748, de 30 de novembro de 1994.

Através do PERH/SC serão desenvolvidos estudos, investigações, diagnósticos e planejamentos de curto, médio e longo prazo, visando definir, em conjunto com a sociedade, estratégias e ações para compatibilizar os usos com a disponibilidade de água nas bacias e nas regiões hidrográficas. O objetivo final do Plano é o uso racional e a conservação dos recursos hídricos nos seus aspectos de qualidade e quantidade, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável.