Como ficam os serviços do governo do estado de Santa Catarina neste fim de ano

Neste fim de ano, o período de recesso do Governo do Estado começa na sexta-feira, 22, com retorno das atividades normais no dia 8 de janeiro de 2018. O decreto Nº 1.389, de 30 de novembro de 2017, determina que serão nove dias úteis de recesso, descontando fim de semana e feriados de Natal e Ano-Novo. O decreto vale para todos os órgãos e entidades da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual, incluindo a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, a Gerência de Saúde (Mafra) e de Educação (São Bento do Sul). Os serviços e as atividades consideradas de natureza essencial, especialmente nas áreas da Saúde e Segurança Pública serão mantidos por meio de escalas ou plantão.

SEGURANÇA

Durante todo o período de recesso, estarão disponíveis os seguintes serviços: Delegacias de Polícia Civil (181), Polícia Militar (191) e Corpo de Bombeiros (193). Órgãos como o Instituto Geral de Perícias (IGP) e o Instituto Médico Legal (IML) funcionarão todos os dias em esquema de plantão.

No Instituto de Identificação, que atende a população no processo de confecção da carteira de identidade, o atendimento segue normal até o dia 21 de dezembro (7h30 às 17h30). Nos dias 22 (sexta-feira), 23, 24, 25 e 26 não haverá expediente. Nos dias 27, 28 e 29, o atendimento será em horário reduzido: 13h às 18h. Nos dias 30, 31, 1 e 2, não haverá funcionamento. De 3 a 5 de janeiro, o Instituto de Identificação também atenderá em horário reduzido: 13h às 18h. O atendimento normal volta no dia 8 de janeiro.

Vale lembrar que também é possível registrar Boletim de Ocorrência no site da Polícia Civil Polícia Civil.

SAÚDE

Os atendimentos nos hospitais públicos e no Cepon serão mantidos em esquema de plantão durante todos os dias.

A rede do Hemosc não funcionará nos dias 23 a 25 de dezembro e 30 de dezembro a 1º de janeiro, sendo que haverá rotina de sobreaviso. A partir do dia 2 de janeiro, toda a rede abre normalmente. Exceto a unidade de coleta de Jaraguá do Sul que estará de férias coletivas do dia 27 de dezembro a 31 de janeiro.

CASAN

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) informa que não haverá atendimento presencial em suas agências nos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro. As equipes de consertos, porém, estarão de plantão permanente neste período, com contingente reforçado. Ocorrências emergenciais devem ser comunicadas à Central de Atendimento pelo telefone 0800-643-0195, assim como pelo chat que funciona 24 horas no site www.casan.com.br.

CELESC

A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) manterá expediente normal, sem atendimento interno somente na segunda-feira, dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro. Os endereços e horários de funcionamento das lojas presenciais estão disponíveis na Agência Web do portal www.celesc.com.br (opção Consultas – Lojas de atendimento) Outras informações também podem ser obtidas a qualquer tempo por esse mesmo canal, que também conta com atendimento online.

O contato com a empresa pode ser feito ainda pelo Contact Center, pelos números gratuitos 0800-48-0120 (serviços comerciais) e 0800-48-0196 (emergências na rede elétrica). Para informar sobre falta de energia, a opção mais rápida e prática é o SMS para o número 48196 com a mensagem SEM LUZ + número da unidade consumidora (UC) ou CPF do titular da conta.

PROCON

O Procon só estará fechado nos dias 25 e 26 e dia 1° e 2 de dezembro. Nos demais dias, o Procon estadual atenderá no período de recesso, sempre de segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 18h, considerando que é um período de compras e trocas de presentes, onde o consumidor pode ter dúvidas. Saiba qual a unidade do Procon mais próxima neste link.

DEFESA CIVIL

A Secretaria de Estado da Defesa Civil orienta a população, em caso de emergência, que comunique à coordenadoria municipal de Defesa Civil, no telefone 199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193. O cidadão também pode entrar em contato com a Defesa Civil do Estado, no plantão 24 horas, que conta com equipes de prontidão. O telefone é o (48) 3664-7000.

DETRAN, CIRETRANS E CITRANS

O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran), as Ciretrans e Citrans não terão atendimento nos dias 25 e 26 de dezembro. Entre os dias 27 e 29, o expediente será em horário normal, das 9h às 17h.

Os departamentos fecham novamente nos dias 1° de dezembro e 2 de janeiro, reabrindo no dia 3 de janeiro e nos outros dias, com expediente das 9h às 17h. Mais informações também no site do Detran-SC.

COMUNICAÇÃO

A Secretaria de Estado da Comunicação estará de plantão para atendimento à imprensa, atualização do Portal do Governo do Estado e das redes sociais durante o período do recesso. Acesse aqui a lista completa dos assessores de todas as secretarias e órgãos do Governo do Estado.