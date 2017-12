Comunidade busca doações para família que perdeu casa em incêndio

Compartilhar no Facebook

Após um casal perder a casa e todos os pertences em um incêndio, a comunidade do bairro Jardim América se uniu em uma corrente do bem. Os vereadores Cirineu Corrêa Cardoso (PDT) e Adilson Sabatke (PP) participaram da reunião em busca de doações para os moradores.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Participaram da reunião a secretária municipal de Assistência Social e Habitação, Kátia Borges Saliba, o diretor da Defesa Civil, Jonas Heide, membros do Centro Comunitário do Jardim América, representante da Igreja Santo Antônio, Márcio Gomes, e representante do Santuário Nossa Senhora Aparecida, Elô Torcate. Agora, começa a força tarefa em busca de donativos para a família.

O casal, Bianca Rogaleski Peschel e Elison Graffin, tem um filho de um ano. Na noite de segunda-feira, 27, os moradores saíram e a casa pegou fogo. Por ser uma casa antiga e de madeira, rapidamente foi consumida pelas chamas. Assim, a família ficou apenas com a roupa do corpo. Eles necessitam de produtos de higiene, fraldas, roupa de cama, roupa pessoal, móveis usados, eletrodomésticos, material de construção e cesta básica. Segundo o casal, a estrutura da casa foi comprometida e eles terão que construir uma nova fundação. A família foi acolhida por um parente.

O Centro Comunitário do Bairro Jardim América será o local para receber as doações.

Para as pessoas que desejam doar podem telefone para Indinara (47) 99133-4231 e para Evani (47) 98488-8294.