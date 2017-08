Comunidade de Rio Preto do Sul busca apoio da Câmara de Vereadores de Mafra

Na terça-feira, 08, a Câmara de Vereadores de Mafra recebeu um documento com cerca de 1500 assinaturas pedindo apoio à comunidade de Rio Preto do Sul. Os moradores reivindicam uma ponte nova, pois, atualmente, utilizam uma ponte de madeira com cerca de 50 metros de extensão e muito danificada pelo tempo.

O representante, advogado Francisco Kenji Nishioka, entregou um documento com cerca de 1500 assinaturas e as fotos do local. Segundo o representante, a comunidade solicita apoio do poder legislativo para conseguir recursos para a construção de uma nova ponte de concreto na divisa dos municípios de Mafra e Rio Negro, entre as localidades de Rio Preto do Sul e Lençol.

A intenção da comunidade é que os representantes do legislativo peçam apoio aos aliados políticos de âmbito estadual e federal em busca de recursos para a construção da ponte.

Participaram da reunião, o presidente da Câmara, vereador Eder Gielgen (PMDB), e o diretor da casa, Clecio Witt. O vereador Eder se comprometeu em repassar o problema enfrentado pela comunidade aos demais colegas e também dialogar com contatos políticos.