Comunidade Doce Mãe de Deus promove Jantar Mariano em Mafra

No próximo sábado (20), às 20h no salão da igreja Nossa Senhora Aparecida, em Mafra, ocorrerá o Jantar Mariano, promovido pela Comunidade Doce Mãe de Deus.

O evento terá apresentações musicais, sorteios de brindes e momento de oração. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na casa da comunidade Doce Mãe de Deus ao custo de R$ 25,00, sendo que crianças menores de 10 anos de idade não pagam. Também é possível adquirir na secretaria da igreja ou pelo telefone (47) 3645-0027.

CONHEÇA A COMUNIDADE

A Comunidade Doce Mãe de Deus é uma Associação Privada de Fiéis que congrega leigos, consagrados e clérigos, de direito diocesano, com personalidade jurídica de acordo com os cânones 298-311 e 321-329, constituída segundo as normas da Igreja Católica e de seus Estatutos, reconhecidos no dia 15 de abril de 2001, pela Arquidiocese da Paraíba. Possui Estatuto Civil e é reconhecida como Instituição Civil de Direitos Privados, sem fins lucrativos e de Utilidade Pública.

A comunidade está com uma Casa de Missão em Mafra há três anos. As missionárias que aqui residem fazem atividades evangelizadoras e colaboram com a evangelização em Mafra e nas cidades vizinhas.

A comunidade Doce Mãe de Deus está localizada na Rua Germano Evers, nº 395, no bairro Jardim América. Entre as atividades realizadas estão os encontros vocacionais, grupo para jovens, formação em retiros e grupos, visita nas casas e atendimentos de oração.

FORMAS DE CONTATO

E-mail: cdmdmissaomafra@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/missaomafracdmd

Telefone: (47) 3645-0027

Fotos: Divulgação