Concluídas as obras das pontes da Vila Reichardt e Bela Vista do Sul

Pontes foram construídas em parceria com a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, que doou os kits de transposição

A prefeitura de Mafra, através da Secretaria de Governo e Cidadania, concluiu a construção das cabeceiras para as pontes da Vila Reichardt e de Bela Vista do Sul, que agora receberam os kits de transposição.

As cabeceiras foram executadas pela empresa KSM, vencedora do processo licitatório. Os custos dessa obra foram pagos com recursos próprios do Município, no valor de R$ 61.000,00 cada, incluindo mão de obra e material.

A cabeceira construída na localidade de Bela Vista do Sul, sobre o rio Butiá, mede 12 metros de comprimento por 5 de largura. O kit de transposição doado pela Defesa Civil do Estado tem o valor de R$ 65.371,68. Já a da Vila Reichardt, sobre o rio da Areia, mede 15 metros de comprimento por 5 de largura e o custo do kit será é de R$ 90.480,42.