Concurso para Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina está com inscrições abertas

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina abriu concurso público com 300 novas vagas. O anúncio foi feito pelo governador na manhã desta terça-feira (01). As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 31 de agosto. O salário inicial, durante o curso de formação, será de R$ 3.842,2. Depois do curso passa para R$ 4.581,83.

Do total de vagas, são 18 para mulheres e as outras 282 para candidatos do sexo masculino. Para ingresso na corporação, os candidatos devem ter entre 18 e 30 anos (completados no máximo até dia 31 de agosto), ter curso superior em qualquer área, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ter boa saúde física e psicológica e ser aprovado em todas as fases do concurso.

Depois de selecionados, os candidatos passam por um período de formação no Centro de Ensino Bombeiro Militar na Capital, antes de assumirem as funções de soldados nas unidades de Bombeiro Militar. A destinação das vagas de lotação acontecerá somente durante a formação dos candidatos.

O valor da inscrição é de R$ 150.

Clique aqui e faça a sua inscrição

“É uma boa oportunidade para os catarinenses ingressarem em uma das carreiras mais bonitas, que é ser bombeiro militar para prestar serviço, socorro e atendimento às pessoas. Em todo o Brasil, o nosso estado é o que tem a maior cobertura de bombeiros, pois eles estão presentes em 132 cidades. É fundamental que a gente invista no efetivo para compensar o déficit em função das aposentadorias”, disse Colombo.