Conheça os vencedores da VII MOCISC de Concórdia

A Mostra Científica da Região do Contestado de Santa Catarina – MOCISC é promovida na UnC desde 2011 com o auxílio financeiro do CNPq e apoio das ADRs de Concórdia, Seara, Mafra, Curitibanos e Canoinhas. A Feira tem como objetivos incentivar a pesquisa, em todas as áreas do conhecimento, a partir de trabalhos de iniciação científica desenvolvidos nas escolas de educação básica e proporcionar a participação dos estudantes em eventos científicos nacionais e internacionais. Em todas as edições são realizadas cinco etapas classificatórias, onde são apresentados em média 60 trabalhos.

A etapa final ocorreu em Concórdia e 20 vencedores receberão bolsas de iniciação científica Junior do CNPq e 2 classificados irão para a FEBRACE – Feira Brasileira de Ciências em Engenharia.

A MOCISC envolveu mais de 900 alunos e professores de 35 municípios catarinenses. Conheça os vencedores.