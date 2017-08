Conjuntos habitacionais Ouro Verde e Santa Terezinha II são vistoriados

Uma equipe com vinte funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Mafra realizou no dia 09 deste mês, atividades de vistoria nos conjuntos habitacionais populares: Ouro Verde e Santa Terezinha II.

O objetivo principal foi de verificar se os mutuários (titulares dos apartamentos) estão cumprindo com as cláusulas contratuais da Caixa Econômica Federal; se estão em situação regular ou em alguma das modalidades de irregularidade. Através de um questionário respondido pelo mutuário, pode se identificar a real situação dos mutuários ou moradores dos apartamentos.

O contrato da CEF exige que o titular (pessoa que assumiu as cláusulas contratuais), realmente resida na unidade habitacional. Mas na prática existem as situações irregulares, como: o titular que não reside mais no condomínio, (abandono parcial); apartamentos em que moram terceiros (parentes ou amigos do titular), tentativas de vendas de apartamentos a terceiros e outras.

Após a vistoria o morador assina o termo de certificação de vistoria, que servirá para avaliação dos profissionais da Assistência Social e Habitação de Mafra e depois seguirá à CEF, para a tomada de soluções cabíveis. A maioria dos mutuários no entanto está em situação regular. Um exemplo disso são os moradores do Residencial Ouro Verde, Roger Henrique e Michelle Kuss, que elogiaram a atitude da Secretaria de realizar esse trabalho de vistoria e afirmou estar muito contente com o atendimento e atenção prestados pela equipe dessa secretaria.