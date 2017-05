Conselheiros Tutelares recebem treinamento no Senac de Mafra

O SIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA

A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação realizou nos dias 16 e 17 de maio a capacitação SIPIA CT WEB –2017, no laboratório de informática do SENAC, em Mafra.

O SIPIA é um sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. O sistema tem uma saída de dados agregados em nível municipal, estadual e nacional e se constitui em uma base única nacional para formulação de políticas públicas no setor.

A base do sistema é o Conselho Tutelar, para o qual se dirigem de imediato as demandas sobre a violação ou o não atendimento aos direitos assegurados da criança e do adolescente. O Sistema opera sobre uma base comum de dados, definida como Núcleo Básico Brasil – NBB – colhidos e agrupados homogeneamente nas diferentes Unidades Federadas, através de instrumento único de registro.

CONSELHOS TUTELARES

Os Conselhos Tutelares são responsáveis por receber e apurar denúncias sobre violações dos direitos da criança e do adolescente – que incluem maus-tratos, crianças fora da escola, trabalho e prostituição infantil ou do adolescente.

Formados por membros eleitos pela comunidade, os Conselhos Tutelares têm autonomia para solucionar casos que não envolvem violação grave – como, por exemplo, encaminhar para a escola crianças que não estejam estudando. Em casos mais graves – trabalho e prostituição infantil, o Conselho Tutelar repassa a denúncia para o poder judiciário, que é quem toma as providências nestes casos.