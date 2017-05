Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Mafra está sendo reativado

Para tratar da reativação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Mafra (COMDEMA), que estava inativo desde 2014, aconteceu na última semana, na Amplanorte, reunião com representantes do governo municipal e de entidades não governamentais. A pauta versou sobre a apresentação dos membros convocados, prestação de contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente – que hoje possui R$ 27.945,07 em caixa – discussão sobre o Parque do Passo e alteração do Selo Verde.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Delfim Girardi explicou que a intenção é procurar unir forças em favor do meio ambiente, traçando metas e objetivos para a construção uma consciência ambiental.

PARQUE DO PASSO

Um dos pontos levantados pelo Secretário foi a questão do Parque do Passo. Ele já está criado, faltando determinar a sua finalidade e os limites. Os presentes autorizaram a primeira ação a ser tomada quanto ao tema, que é a realização de reunião com os proprietários, para que possam somar ao município na sua preservação. Também ficou definida a necessidade de limitação real e física do parque, além da colocação de portal de identificação e elaboração de trilhas para que os alunos da rede pública possam utilizá-las para educação ambiental.

Outro ponto levantado durante a reunião foi a questão da Lei do Selo Verde. Foi explicado que a atual Lei Complementar nº 23, de novembro de 2011, que autoriza a redução do IPTU aos proprietários de imóveis residenciais e terrenos que adotem medidas que estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente, precisa ser atualizada.

PARCERIAS

O Secretário Delfim explicou ainda aos presentes que já vem mantendo contato com o Município de Rio Negro  visando ações em parcerias no que se refere a preservação ambiental como na questão da destinação e reutilização de resíduos sólidos e de luminárias.

A eleição da nova diretoria do COMDEMA deverá acontecer na próxima reunião, após a elaboração da portaria nominando os membros.