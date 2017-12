Conselho Municipal de Assistência Social divulga agenda anual de reuniões para 2018

Compartilhar no Facebook

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) está divulgando a agenda de reuniões ordinárias itinerantes para 2018. As mesmas acontecem nas entidades que compõem o conselho com início marcado sempre para às 8h30. No dia 06 de dezembro de 2017 aconteceu uma reunião na qual foi eleita a nova diretoria para o biênio 2018/2019, sendo assim composta: Danielle K. Valério – presidente – representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Edson Eckel – vice–presidente – representante da ATENA – Associação Terapêutica Novo Amanhecer e Lucas Cauan Hornick – secretário – representante da Secretaria Municipal de Administração.

AGENDA CMAS 2018 Data Local 24 de janeiro Secretaria Municipal de Assistência Social 07 de fevereiro Associação Terapêutica Novo Amanhecer – ATENA – CT 07 de março Associação Lar Nossa Senhora da Anunciação 04 de abril Ordem dos Advogados do Brasil – Mafra 02 de maio Associação Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis 06 de junho Hospital São Vicente de Paulo 04 de julho Associação Mafrense de Deficientes Visuais – AMADEV 01 de agosto Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 05 de setembro CREAS – SMAS 03 de outubro CRAS – SMAS 07 de novembro NASF – Secretaria Municipal de Saúde 05 de dezembro Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Assistência Social que fica na Rua Pedro Kuss, s/n, antiga Estação Ferroviária. Telefone: 47 3643-7181.