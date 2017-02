Conselho Municipal do Idoso divulga agenda anual de reuniões

O Conselho Municipal do Idoso (C.M.I) está divulgando a agenda de reuniões ordinárias para este ano. As mesmas acontecem nas dependências do Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculos (antigo CCI) sempre com início às 8h30min. A primeira reunião aconteceu no último dia 02 de fevereiro. Segue agenda das demais reuniões de março a dezembro.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Assistência Social que fica na rua Pedro Kuss, s/n, antiga Estação Ferroviária. Telefone: (47) 3643-7181.



AGENDA C.M.I 2017 Data Local 02 de março Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Rua Tupinambás, s/nº, Vista Alegre. 06 de abril 04 de maio 01 de junho 06 de julho 03 de agosto 14 de setembro * 05 de outubro 09 de novembro * 09de dezembro

(*) Datas diferenciadas devido aos feriados.