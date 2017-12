Conselho Tutelar de Mafra apresenta balanço dos trabalhos em 2017

Também segundo o conselho, ainda neste mês de dezembro o CMDCA realizará a abertura dos editais para os interessados apresentarem projetos sociais para as crianças do município

O Conselho Tutelar de Mafra fez um balanço dos trabalhos em 2017 e reportou ainda as atribuições do Conselho que é encaminhar e fiscalizar, da sua função junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e apresentou um balanço dos trabalhos desenvolvidos de janeiro a outubro deste ano pela instituição.

Também segundo o conselho, ainda neste mês de dezembro o CMDCA realizará a abertura dos editais para os interessados apresentarem projetos sociais para as crianças do município.

Os conselheiros destacaram que neste ano, o Conselho Tutelar realizou palestras e reuniões, além do 1º Seminário da Rede de Atendimento das Crianças e Adolescentes do Planalto Norte, novidades na atuação do conselho que ajudam nos trabalhos de encaminhamento e prevenção.

Também foi relatado as áreas que o município precisa desenvolver ou melhorar. Como a criação de uma casa de acolhimento a adolescentes usuários; capacitação continua em todas as áreas para os conselheiros; desenvolver programas para explicar a função dos conselheiros tutelares para a sociedade; entre outros.