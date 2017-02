Conselho Tutelar de Mafra divulga balanço de suas ações em 2016

O Conselho Tutelar de Mafra divulgou o balanço das ações de 2016. De acordo com os dados do Conselho, durante o ano passado foram realizadas cerca de duas mil orientações, sendo 200 mensais e 10 diariamente (pessoalmente, por telefone ou em plantões).

NÚMEROS EM DESTAQUE

A maioria dos atendimentos registrados está relacionada à violência, drogas e abusos. O relatório, já apresentado ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA -, detalha as ações em gráficos como o número de advertências emitidas (195), busca de auxílio junto ao juiz da infância e adolescência (04) e junto ao Ministério Público (64), encaminhamentos ao Centro de Atenção Psicossocial de Mafra – CAPS (12), ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS (10), ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS (28), à Secretaria Municipal de Saúde (09), ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF (12), ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV (02), solicitação de investigação pela Polícia Civil (05), Programa Apoia (172), acolhimentos (07) e mais 76 atendimentos de casos confirmados, tendo o local de maior incidência a Vila Ivete (41 casos) e os demais casos divididos entre outras 15 localidades/bairros do município.

PREVENÇÃO

Os conselheiros tutelares também realizaram serviços de prevenção e orientação como palestras socioeducativas: aos diretores da rede estadual e municipal de ensino, aos pais e alunos do ensino médio da EEB Dr. Francisco Izabel, aos pais e alunos da EMEB Vereador Evaldo Steidel, alunos das escolas EEB Tenente Ary Rauen e EEB Prof. Gustavo Friedrich e a agentes comunitários de saúde.

Vale lembrar que o Conselho atende 24 horas e possui telefone de plantão para emergências. Os conselheiros tutelares atuam em parceria com escolas, organizações sociais e serviços públicos. Acompanham os menores em situação de risco e decidem conjuntamente sobre qual medida de proteção para cada caso. Eles estão à disposição para atender a população em casos em que haja violação nos direitos da criança e do adolescente previstos no ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.

SERVIÇO

O Conselho Tutelar de Mafra fica localizado na Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1250, sala 03 – Alto de Mafra. Telefone: 47 3642-4734. Também está à disposição para realização de palestras.

DISQUE DENÚNCIA

Você pode denunciar. Anote os telefones:

– Disque 100 (gratuito)

– Conselho Tutelar: pessoalmente no Conselho ou pelo telefone: 3642-4734 (as denúncias são anônimas)

– Polícia Militar: 190 (em caso de emergência a Polícia Militar aciona o Conselho Tutelar).