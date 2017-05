Convocação para recondução/composição do Conselho Municipal de Saúde de Mafra

O Conselho Municipal de Saúde de Mafra convoca instituições, profissionais de saúde e entidades interessadas a participar do processo de recondução e composição do Conselho Municipal de Saúde de Mafra, para o biênio 2017 – 2019.



As inscrições poderão ser feitas no período de 15 a 26 de maio, das 8 as 12 e das 13h30 às 16h. As inscrições deverão ser feitas por meio de requerimento dirigido à Comissão de Controle Social do CMS, expressando a vontade de participar da composição/recondução, especificando o segmento a que pertence, em fichas emitidas pela Comissão, com a indicação do titular e suplente, e devidamente assinadas por seu representante legal.

Após preenchidas devem ser direcionadas à sede da Secretaria Municipal da Saúde, situada na Rua Drº. Gabriel Dequech, nº. 220, centro, aos cuidados da Srª. Aline Rafaela Peters Witt, secretária executiva do CMS, responsável pela coleta das documentações e posterior despachos necessários.

VAGAS

As vagas para o Conselho Municipal de Saúde (composição e recondução), num total de 18, serão distribuídas da seguinte forma: 50% de entidades de usuários e 50% de entidades dos trabalhadores de saúde, representantes de governo, de prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos, observada a paridade entre eles.

A paridade se dará da seguinte forma:

a) 09 (nove) representantes dos usuários;

b) 03 (três) representantes do governo municipal,

c) 03 (três) representantes dos prestadores de serviços, e;

d) 03 (três) representantes dos profissionais de saúde.

O edital completo pode ser acessado no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br