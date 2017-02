Corpo de Bombeiros de Santa Catarina lança aplicativo que ajuda comunidade encontrar a praia mais segura

Escolher uma praia entre tantas opções do Litoral catarinense ficou mais fácil. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina coloca à disposição da comunidade o aplicativo Praia Segura. Com ele é possível acessar remotamente todas as praias do Estado que são monitoradas por equipes de guarda-vidas, além de saber quais são as condições do mar e se há indícios de ocorrências por água-viva. O aplicativo é gratuito.

Como a ferramenta mostra as condições do mar, de acordo com as indicações das cores das bandeiras, é possível, inclusive, escolher a praia mais adequada para o perfil de cada banhista. Quem gosta de mar mais tranquilo para crianças, por exemplo, pode escolher as praias que, naquele momento, estão com as bandeiras verdes. O importante é sempre se certificar que o local é monitorado por postos de guarda-vidas, que também aparecem no aplicativo.

“A comunidade poderá consultar as informações de qualquer lugar e selecionar a praia mais segura para sua atividade de lazer. O projeto Praia Segura aproxima o Corpo de Bombeiros de SC da comunidade e possibilita o compartilhamento de informações que contribuirão para a prevenção de afogamentos e acidentes”, ressaltou a 1º tenente BM Juliana Kretzer, gestora do Desenvolvimento do Sistema E-193/DiTI/CBMSC.

A versão para equipamentos Android já está disponível e pode ser baixada de graça através da Google Play ou acessando o site www.cbm.sc.gov.br.