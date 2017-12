Corpo de Bombeiros Militar é homenageado pela Câmara de Vereadores de Mafra

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina foi homenageado na Câmara de Vereadores de Mafra na última segunda-feira (11). Os vereadores entregaram uma moção de congratulações pelos 91 anos de implantação da instituição em Santa Catarina e pelos serviços prestados à população.

O vereador Vanderlei Peters (PDT) foi o autor do pedido com o apoio dos demais vereadores da 18ª Legislatura. Segundo os vereadores, é fundamental reconhecer o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar, pois diariamente fazem a diferença na vida das pessoas.

Em Florianópolis, um pequeno vilarejo registrou os primeiros incêndios e expôs a necessidade de o Estado organizar previamente o trabalho de combate a incêndio, como já ocorria em outras capitais. Em 1919, o governador Hercílio Luz assinou a Lei Estadual número 1.288 que criou a Seção de Bombeiros da Força Pública. Naquele momento, o desafio institucional era operacionalizar o serviço de combate a incêndios.

A solução encontrada à época foi trazer o experiente 2º Tenente Domingos Maisonette acompanhado do auxiliar 2º Sargento Antônio Rodrigues de Farias, provenientes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para Santa Catarina. A vinda destes proporcionou a capacitação do efetivo de bombeiros da Força Pública e a compra dos primeiros conjuntos de equipamentos necessários para a ativação do serviço, o que culminou na inauguração em 26 de setembro de 1926 da Seção de Bombeiros da Força Pública. Ao mesmo tempo em que se consolidava a atuação do Corpo de Bombeiros Militar na Capital, tiveram início as ações administrativas e de planejamento para a gradativa interiorização do serviço de combate a incêndio por meio da instalação de unidades em outros municípios do Estado que já reuniam grande número de habitantes e edificações – o que de fato efetivou-se nas décadas seguintes nas diferentes regiões de Santa Catarina.