CREAS de Mafra atenderá na Vista Alegre junto ao antigo CCI

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS estará com atendimento aberto à população, a partir do dia 23 de fevereiro, agora em sede própria. Estará localizado no prolongamento da rua Bruno Uhlmam, esquina com Getúlio Vargas na Vista Alegre, anexo ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, antigo Centro de Convivência do Idoso – CCI.

O novo prédio do CREAS possui 216,60 m² de área e sua construção iniciou em março de 2015, utilizando recursos no valor total de R$ 324.359,85, do governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e contrapartida do município de Mafra. A proximidade com os demais órgãos da Assistência Social instalado na mesma localidade é tida como um facilitador tanto para a população quanto para o atendimento.

CREAS

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) configura-se como uma unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, etc.).