Crianças aprendem sobre trânsito brincando com a PRF em Mafra

Na manhã da última terça-feira (04), em Mafra, a PRF recebeu aproximadamente 65 crianças da escola Jovino Lima, que receberam orientações e fizeram atividades com os policiais.

As crianças, entre nove e 12 anos, assistiram a uma palestra explicando a importância de obedecer às normas de trânsito, como pedestres e futuros condutores. Além da palestra, as crianças visitaram a cidade do trânsito, que fica na sede da Delegacia da PRF, onde puderam aplicar o que aprenderam com diversão e brincadeiras.

No final eles receberam bottons e o título de “PRFs Mirins”, para que possam fiscalizar a família e os amigos ajudando na conscientização. A atividade faz parte de uma parceria com a concessionária da BR 116, Autopista Planalto Sul, que desenvolve atividades diversas nas instituições de ensino da região através do Projeto Escola APPS.