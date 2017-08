Crianças do Beija Flor aprendem brincando sobre trânsito e preservação ambiental

Alunos da educação infantil do CEIM Beija Flor estão aprendendo sobre preservação do meio ambiente e sobre conceitos de trânsito, unindo dois projetos – “Brincando e Reciclando” e “O Faz de Conta no Trânsito”, desenvolvidos na escola, em parceria com a Autopista Planalto Sul. Nos projetos os 246 alunos do berçário ao jardim II trouxeram de casa galões de produto de limpeza para reciclagem e os professores produziram os carrinhos, orientados pelo professor Alberto Manuel Rodrigues, que criou os modelos.

A coordenadora dos projetos, Professora Jaqueline Schultz explicou que, através desses projetos eles estão aprendendo noções de preservação ambiental e também de trânsito e ainda ampliando e renovando os brinquedos da escola. “Na coleta dos galões e no processo de montagem dos carrinhos a reciclagem se fez presente”, explicou Jaqueline. Ela destacou que os brinquedos, ricos em detalhes e cores, “proporcionaram aos alunos a possibilidade de ajudar a construir seu próprio brinquedo e de socializar com os demais”.

Na questão do trânsito, o objetivo é promover a interação das crianças durante o ato de brincar e proporcionar situações em que expresse a realidade do seu meio e de seu mundo imaginário. “Na construção do faz de conta a criança cria e recria a sua prática infantil, revivendo e aprimorando os conceitos de lateralidade, cores, espaço, tempo, etc. na sua faixa etária”, concluiu.