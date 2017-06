Cultura de Mafra vai esclarecer dúvidas sobre o Edital Elisabete Anderle 2017

Arte, dança, literatura, música e teatro. Estas são algumas das áreas culturais presentes no Edital Elisabete Anderle de Estímulo a Cultura, do Governo do Estado de Santa Catarina, que tem o objetivo de disseminar a diversidade cultural, por meio do incentivo às realizações inerentes ao campo da cultura e das artes.

Com o intuito de divulgar o edital, a Secretaria de Educação, Esporte e Cultura de Mafra recebe nesta quarta-feira, 14 de junho, às 14 horas, em sua sala de reuniões, equipe de técnicos de Florianópolis, do FUNCULTURAL, para dar capacitação, informações e esclarecimentos sobre o Edital Elisabete Anderle 2017.

A reunião é aberta aos interessados em inscrever projetos artísticos e culturais. Segundo a Secretaria, será um encontro de até duas horas com artistas, produtores culturais, entidades associativas, museus, fundações culturais e pessoas jurídicas com fins econômicos. Este esforço de chamamento é indicado para os municípios de toda a região, tendo Mafra como anfitriã.

O EDITAL

O Edital contempla a seleção de projetos visando o fomento da produção, circulação, pesquisa, formação, preservação e difusão de trabalhos artísticos e culturais no Estado de Santa Catarina, nas seguintes categorias:

Artes Populares

Artes Visuais

Dança

Letras

Música

Patrimônio Cultural

Teatro

Este ano, o edital está em sua quarta edição, no valor de R$ 5.600.00,00 que serão distribuídos a até 176 projetos nas seguintes modalidades:

Pr̻mio Catarinense Рde Culturas Populares

Arte e Cultura Negra e Indígena

Artes Visuais

Dança

Literatura

Música

Patrimônio Material e Imaterial

Museus

Teatro e Circo

Apoio a Eventos Artísticos e Culturais

Bolsa de Trabalho, Intercâmbio e Residência.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.fcc.sc.gov.br/elisabeteanderle até o dia 26 de junho de 2017.

SERVIÇO:

Reunião esclarecedora sobre Edital Elisabete Anderle 2017

Data: 14 de junho – quarta-feira

Horário: 14 horas

Local: Secretaria de Educação de Mafra – Av. Cel. Severiano Maia. 441. Centro.

Informações pelo telefone: 47 3642-0958.