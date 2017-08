Curso de Medicina: o novo marco histórico da UnC

Muita emoção na “Cerimônia do Jaleco e Aula Magna” da 1ª turma do curso de medicina da UnC, quando os calouros acompanhados dos familiares participaram da tradicional cerimônia do jaleco, quando os pais emocionados e felizes vestiram o jaleco branco em seus filhos simbolizando o inicio de uma trajetória de muito estudo e dedicação na própria carreira e a concretização do sonho de ingressar no curso de medicina. Durante a cerimônia os acadêmicos juraram cumprir suas obrigações com responsabilidade, respeito e ética. Em seguida, a aula magna ficou a cargo do médico e professor Dr. Pedro de Almeida Araújo, cirurgião geral do Hospital Regional de São José, que enfatizou a importância da ética e os caminhos da Medicina no século XXI.

A acadêmica Cinthya Laysa Gehrke está na expectativa para as aulas de medicina. “Adorei a cerimônia de abertura, fomos muito bem recebidos pelos profissionais da UnC. Além disso, os professores são muito bem qualificados e estou muito animada para iniciar o curso”, destacou a aluna, natural de Blumenau.

O acadêmico Yan Vitorino da Rosa, de Florianópolis, também está ansioso para as atividades acadêmicas. “A expectativa é grande porque vamos estudar em uma Universidade muito bem conceituada na região – região esta que necessita de profissionais para atender as demandas na área da saúde e o curso de Medicina vem suprir essa lacuna”, avalia Yan.

A reitora Solange Sprandel da Silva deu as boas-vindas aos acadêmicos relatando que o curso de Medicina foi inserido no Planejamento Estratégico da Universidade em 2014 e, ao longo de dois anos, foi desenvolvido o projeto pedagógico do curso de medicina, otimizados os laboratórios e espaços da área de saúde, adquiridos equipamentos, insumos e acervo bibliográfico para o curso, até a o processo de autorização pelo poder executivo estadual.

Para a reitora, desde o inicio de sua gestão, entendia ser inconcebível uma universidade como a UnC não consolidasse o ensino, a pesquisa e a extensão da área de saúde por meio do curso de Medicina, tendo em vista a qualidade diuturna dos resultados dos cursos de Fisioterapia, Psicologia, Enfermagem, Educação Física e Biologia.

DESENVOLVIMENTO PARA A REGIÃO

Para o coordenador do curso, professor Dr. Jonas de Mello Filho, o curso de medicina é uma grande conquista e trará para Mafra/Rio Negro e região desenvolvimento socioeconômico, conforme experiências de outras localidades, além de suprir futuramente uma carência no atendimento básico à saúde. Ademais, eleva Mafra a grandes centros, chamando atenção para novos investimentos. “Hoje Mafra já é um polo de referência de atendimento em especialidades, e o curso de Medicina vem reforçar a importância nesta área”.