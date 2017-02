Curso preparatório de passarela será realizado em Mafra

A agência de modelos Mega Way Model, situada na cidade de Mafra, traz para as nossas cidades nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro o ator e modelo Oscar Zinelli. O mesmo já atuou nas emissoras SBT e Record e virá para Mafra para passar seus conhecimentos no curso preparatório de passarela aos que sonham em ingressar no mundo da moda.

Serão três dias de curso intensivo, onde os inscritos terão as técnicas de passarela, como: Postura, andar, ritmo na passarela, olhar, paradas, usar ou tirar casacos durante um desfile e uso de acessórios.

Oscar Zinelli é diretor da Coprodutora em Porto Alegre e parceiro de atividades da Mega Way Model, que faz a seleção de novos talentos e encaminha-os ao mercado de trabalho.

Modelo há 19 anos, Oscar trabalhou em 21 países e residiu na Europa. Realizou sua primeira campanha internacional aos 17 anos para a marca de jeans ELLUS. Ganhou as passarelas e conquistou seu espaço no cobiçado e principal evento de moda de nosso país: O São Paulo Fashion Week.

Na TV estreou na primeira fase da novela Caminhos do Coração da Rede Record. Em seguida foi escalado para o elenco da novela Amigas e Rivais no SBT.

Atualmente o modelo, ator e diretor Oscar Zinelli dirige oficinas de atores e também workshop de passarela por todo o país em busca de novos talentos para integrarem o cast da Coprodutora e encaminhá-los para agências parceiras, produtoras e emissoras de TV.

Informações sobre o curso e inscrições podem ser obtidas através do número: (47) 9 9700-7770.