Defesa Civil do estado instala dois kits de transposição em Mafra

Na terça e quarta-feira, 4 e 5, foram instalados em Mafra, pela Secretaria de Estado da Defesa Civil, dois kits de transposição de obstáculos. Na Vila Reichter, a estrutura foi instalada sobre o rio da Areia e possui 15x5m.

O investimento foi de R$ 90.480,42, com recursos do Fundo Estadual da Defesa Civil (Fundec). Já em Bela Vista do Sul, sobre o rio Butiá, o kit de 12x5m custou R$ 65.371,68, com recursos do mesmo fundo.

Inicialmente, as cabeceiras precisaram ser construídas pela Prefeitura de Mafra. Após a sua conclusão, os kits, construídos por estruturas de concreto armado pré-fabricadas, foram instalados em pouco mais de três horas.

Agora, falta apenas o aterro das cabeceiras, por parte da prefeitura, para ser realizada a liberação total do tráfego.

Os kits são pontes e pontilhões que substituem estruturas geralmente arrastadas pelas águas em enxurradas e enchentes no estado. Por serem pré-fabricados, apresentam custo 50% mais baixo do que as estruturas convencionais, já que são produzidos em escala industrial. Assim, os kits tornam-se ferramentas importantes diante das intempéries e depreciações que comprometem as pequenas pontes do interior do estado.