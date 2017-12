Definida a data e horário da escolha de vagas para o ACT 2018

Compartilhar no Facebook

A Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) informa que a escolha de vagas referente ao Processo Seletivo 003/2016, que visa admitir professores em caráter temporário para atuarem na educação especial nas instituições conveniadas (Apaes e congêneres) de todo o Estado de Santa Catarina no ano letivo de 2018, ocorrerá no próximo dia 08 de dezembro de 2017, às 14 horas.

Para a região da ADR Mafra, que inclui as Apaes de Mafra, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Itaiópolis, Papanduva, Campo Alegre e Monte Castelo, a escolha das vagas acontecerá na GERED, em São Bento do Sul, na Rua Wolfgan Ammon, 54.

O quadro completo de vagas será divulgado até o dia 07 de dezembro de 2017 no site da FCEE na seção Escolhas de Vagas e nas GEREDs, respectivamente.

A Gerência de Gestão de Pessoas da FCEE ressalta que, conforme prevê o Edital nº 003/2016/FCEE, o candidato deverá apresentar obrigatoriamente, no momento da escolha de vaga, o documento de comprovação da habilitação mínima exigida, bem como os cursos, de acordo com a disciplina de sua opção de inscrição.