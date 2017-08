Desfile de 7 de setembro abordará os 100 anos de Mafra

A prefeitura de Mafra está organizando os preparativos para o Desfile de 7 de Setembro deste ano, que pretende ser cívico e alegórico, em razão dos 100 anos da cidade. As escolas da rede municipal de ensino contarão a história dos 100 anos do município. “Será uma viagem pela história centenária de Mafra, a Pérola do Planalto”, resume o tema utilizado no convite que começará a ser distribuído nos próximos dias.

Neste ano o desfile acontecerá na Rua Marechal Floriano Peixoto, a partir das 8h30, com saída prevista das proximidades do Supermercado Willner Plus. Os organizadores do evento pedem aos estabelecimentos de ensino e às entidades de Mafra e Rio Negro que desejam participar, que enviem email com o breve histórico, até o dia 18 de agosto, ou entregar pessoalmente na Secretaria de Educação, para Mara ou Silvana.

O 1º Desfile Cívico e Alegórico de Mafra acontece em comemoração aos 100 anos de instalação do Município de Mafra, podendo os participantes pesquisar e resgatar o desenvolvimento da cidade, nas áreas da cultura, educação, agricultura, comercio, indústria, saúde, meio ambiente e ação social.

Informações pelo telefone (47) 3642-0958, 3642-7238 ou 3645-0735, falar com Mara ou Silvana.