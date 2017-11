Destinação do lixo reciclável é debatida em Mafra

Para debater a coleta seletiva, bem como a destinação de resíduos sólidos – materiais recicláveis – reuniu-se na última quarta-feira 08, na Prefeitura, equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, com coletores de Mafra, representantes da RECIVIDA e membros do Clube Soroptimista Internacional de Rio Negro. O secretário de meio ambiente e desenvolvimento urbano, Delfim Girardi, abriu o debate, explicando que “é necessário organizar para reestruturar o sistema de coleta, bem como garantir a subsistência digna dos coletores”. Um ponto em comum a todos foi quanto à falta da “cultura da separação do lixo”. Os participantes entenderam que é necessária uma campanha para que os moradores entendam a importância da separação do lixo orgânico do reciclável, da diferença que esta ação pode causar na natureza e no dia a dia de uma cidade.

COLETA SELETIVA HOJE

A Seluma Serviços de Limpeza Urbana de Mafra é a empresa responsável pela coleta de lixo (orgânico e reciclável), sendo diária para orgânicos e duas vezes por semana de recicláveis. De acordo com a gerente de Meio Ambiente da Prefeitura de Mafra, Amanda Renara Criminancio, os recicláveis recolhidos pelo caminhão da empresa são entregues à RECIVIDA que realiza a separação e destinação dos materiais. Também é feito recolhimento por coletores autônomos que revendem o material coletado a terceiros.

PROPOSTAS

Após deliberações, foram elencadas propostas que atendam as necessidades do município e regularizem a situação dos coletores, dentre elas: trazer os coletores autônomos para se associarem à RECIVIDA ou formar outra associação/cooperativa; procurar um barracão com maior capacidade; coletores podem ser identificados por crachá e/ou colete; criação de estatuto da associação/cooperativa. Além destas propostas, a Prefeitura se comprometeu a auxiliar na administração da associação/cooperativa nos primeiros meses. A gerente de Meio Ambiente marcou nova reunião para daqui a 30 dias, a fim de ouvir novamente as partes e se concordam com as propostas apresentas, ou se tem outras, e quais podem ser efetivadas.

CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA

Para regularizar a situação dos coletores (informais) de resíduos no município, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Mafra oficializou as secretarias de Saúde, Assistência Social e Habitação e de Agricultura para juntas executarem ações nesse sentido. Segundo Amanda, cada Secretaria tem sua função determinada e que deve ser cumprida. A de Habitação tem de identificar as pessoas e constatar o tipo de moradia (irregular ou não) nos bairros onde há coletores; a Saúde por meio da VISA para identificação e controle de vetores (insetos/mosquito da dengue, ratos, baratas); Meio Ambiente com a destinação do material reciclável coletado e Agricultura que fará a recomposição de locais degradados em função do depósito de resíduos. “A Prefeitura tem a responsabilidade de implementar políticas públicas para gerir os resíduos sólidos do município. A parceria entre as secretarias possibilita um planejamento amplo a ser desenvolvido para dar conta dos resíduos gerados. A atividade dos coletores deve ser regularizada, trabalhando em sistema de parceria com a Seluma e esta com a Prefeitura, chegando-se a uma solução definitiva quanto ao lixo reciclável”, pontuou a gerente de Meio Ambiente, sinalizando para um futuro acordo entre todas as partes.