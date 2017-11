Dia D de prevenção ao câncer de próstata foi lembrado por servidores de Mafra

Servidores da sede administrativa da Prefeitura, das secretarias de Educação e Saúde vestiram azul no dia D de prevenção

Compartilhar no Facebook

O 17 de novembro foi o Dia D de prevenção ao câncer de próstata e, em virtude desta data, servidores da sede administrativa da Prefeitura de Mafra, das secretarias de Educação e Saúde vestiram camisas azuis no apoio à causa. A mobilização teve o objetivo de chamar a atenção para o assunto e deixar de lado o preconceito masculino de ir ao médico e, quando necessário, fazer o exame de toque.

PALAVRA DE SERVIDOR

O servidor da Educação, Adriel Sampaio apoia o movimento Novembro Azul, assim como também apoiou o Outubro Rosa. Para ele, toda ação preventiva deve ser valorizada e apoiada.

“Sou da opinião que todos devem tentar estar à frente de um futuro problema e os exames preventivos estão aí para podermos manter um controle maior da nossa saúde”, declarou.

Quem também falou sobra a importância da prevenção, foi o auxiliar de administração, Carlos Alberto dos Santos Lopes. “O exame é necessário para combater o câncer de próstata. Todos os homens com mais de 50 anos devem fazê-lo e temos de desmistificar esse exame, pois muitos o temem”, explicou. Lopes disse ainda que “o pessoal ainda tem receio de visitar o médico e quando recorre a este profissional, pode descobrir que é tarde demais. Temos de lembrar que é ‘o toque que salva a vida’”.

AZUL É A COR

Assim como os servidores, o prefeito Wellington Bielecki e a primeira-dama, Iara Schwaiga Bielecki, também vestiram azul. “Conscientização e mudança de postura podem prevenir o aparecimento do câncer de próstata. Com este ato, quisemos mostrar que Mafra se preocupa com a saúde masculina e que os homens devem pensar em sua famílias, adotando hábitos saudáveis, bem como consultar um médico”, declarou o prefeito.

PREVENÇÃO

Para informações sobre consultas e exames preventivos, entrar em contato com a Estratégia de Saúde da Família (ESF) mais próxima da residência ou do trabalho. Os endereços e telefones das ESFs estão disponíveis no site da prefeitura.