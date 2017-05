Dia D de vacinação contra Influenza é neste sábado

Dez salas de vacinas atenderão a população das 8 às 17 horas. A meta de Mafra é atingir 90% do público-alvo. Campanha vai até o dia 26 de maio

A Secretaria de Saúde de Mafra conclama a população que ainda não se vacinou contra a Influenza para comparecer neste sábado, dia 13, Dia da Mobilização Nacional.

Devem comparecer indivíduos que fazem parte dos grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos

Gestantes

Puérperas

Trabalhador de saúde

Povos indígenas

Indivíduos com 60 anos ou mais de idade

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

Funcionários do sistema prisional

Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis

Pessoas portadoras de outras condições clínicas especiais

Professores das escolas públicas e privadas

Vale lembrar que na ocasião o indivíduo poderá se vacinar contra o tétano e difteria, doenças para as quais está sendo feita campanha concomitante com a da Influenza – para os grupos maiores de 7 anos.

A Secretaria Municipal da Saúde solicita às pessoas que tenham em mãos a carteira de vacinação, a qual deve ser apresentada na unidade de saúde, e para atualização de outras vacinas como Febre Amarela e Hepatite B. Vale lembrar que a campanha vai até o dia 26 de maio.

VACINAÇÃO EM NÚMEROS

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica, a meta para Mafra é atingir 90% do público-alvo. Até a última quarta-feira (10), o panorama era o seguinte: crianças (30,94%), gestantes (40,23%), puérperas (26,53%), idosos (64,56%), profissionais da saúde (63,57%), professores (442 doses aplicadas), funcionários do presídio (4 doses aplicadas).

SAIBA ONDE SE VACINAR NA ÁREA URBANA

Mafra conta com 10 salas de vacinas locadas nas Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central – Marechal Floriano Peixoto, s/n. – 3642-7775

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

SAIBA ONDE SE VACINAR NA ÁREA RURAL/INTERIOR

No dia D de Mobilização Nacional o ESF Manoel Braz Filho, em Saltinho do Canivete atende das 8 às 16 horas. Já em Avencal do Saltinho a unidade atende das 8 às 12 horas e em Augusta Vitória das 13 às 16 horas.