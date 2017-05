Dia D de vacinação contra Influenza registrou movimento abaixo do desejado em Mafra

O Dia da Mobilização Nacional contra a Influenza em Mafra registrou pouco movimento nas salas de vacinação no último sábado (13).

A Secretaria Municipal da Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica alerta para a importância de a população procurar as salas de vacinação, já que a busca ainda está baixa e pede à sociedade para se imunizar e evitar problemas no futuro.

Vale ressaltar que o público-alvo da campanha são:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos

Gestantes

Puérperas

Trabalhador de saúde

Povos indígenas

Indivíduos com 60 anos ou mais de idade

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas

Funcionários do sistema prisional

Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis

Pessoas portadoras de outras condições clínicas especiais

Professores das escolas públicas e privadas.

Estas pessoas podem procurar as salas de vacinação até o dia 26 de maio, munidas da carteira de vacinação, a qual deve ser apresentada na unidade de saúde. A Secretaria destaca que é importante também a atualização de outras vacinas como Anti-tetânica, Febre Amarela e Hepatite B.

BALANÇO DA VACINAÇÃO

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica, a meta para Mafra é atingir 90% do público-alvo. Até o dia 14 de maio, os dados são os seguintes: crianças (41,66%), gestantes (47,08%), puérperas (39,80%), idosos (72,33%), profissionais da saúde (71,39%), professores (523 doses aplicadas), funcionários do presídio (04 doses aplicadas). As comorbidades (pacientes crônicos) não entram na cobertura vacinal, mas registrou-se 2495 doses aplicadas.

PROCURA

A consultora de vendas Tatiane Teixeira dos Santos, mãe de Ana Júlia de 1 ano e oito meses, levou sua filha ao ESF Ulla Schneider no Jardim América para tomar a vacina contra a Influenza, trazendo consigo a carteirinha de vacinação. “No dia que começou a campanha a bebê estava gripada e com febre. Então, esperei ela melhorar e a trouxe hoje (sábado)”, explicou a mãe, mostrando que Ana está com a vacinação em dia. Já o engenheiro Edgard A. Bredow, foi ao ESF para conferir as vacinas que precisaria tomar. “Aproveitei o dia D e tomei a vacina contra a Hepatite B. Agora fui orientado que tenho de tomar outras duas doses desta vacina para completar a imunização”, disse.

Ainda dá tempo de tomar as vacinas e por em dia a carteira de vacinação nesta campanha que vai até o final da próxima semana – 26 de maio. Veja onde se vacinar na área urbana e rural de Mafra.

SALAS DE VACINAÇÃO – ÁREA URBANA

Mafra conta com 10 salas de vacinas locadas nas Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central – Marechal Floriano Peixoto, s/n. – 3642-7775

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

VACINAÇÃO NO INTERIOR – ROTA DA CAMPANHA

ESF Manoel Braz Filho, localidade Saltinho do Canivete – Horário de 8 às 15 horas Terça-feira 16/05 Quarta-feira 17/05 Quinta-feira 18/05